Lesje over sexting én vrachtwagenrijden in een ochtend bij Tavenu

Doek valt voor Waalwijks schoenenbe­drijf Sneakers: zo'n honderd banen op de tocht

14:38 WAALWIJK - De schoenenwinkelketen Sneakers, met hoofdkantoor in Waalwijk, is failliet. Bij het bedrijf werken zo'n honderd mensen. Het is voor curator Job Molkenboer nog te vroeg om wat te zeggen over de exacte oorzaak van het faillissement en een eventuele doorstart.