Leuk, zo'n digitale raadsvergadering, maar hoe zit dat precies?

De 80 van de Langstraat staat op de tocht door corona: ‘Het moet feestje voor iedereen zijn en anders niet’

7:19 WAALWIJK - De coronacrisis hangt als een donkere wolk boven het grote wandelevenement De 80 van de Langstraat. Begin juni hakt de organisatie de knoop door of de Kennedymars in het weekend van 12 en 13 september doorgaat. ,,We houden er ernstig rekening mee dat we een jaar over gaan slaan”, aldus Tijs van Beurden, voorzitter van stichting De 80 van de Langstraat. ,,Het moet wel een feestje voor iedereen zijn en anders niet.”