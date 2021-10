‘Leven met en na Auschwitz’ centraal in lezing in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK - Herman Teerhöfer geeft dinsdag 12 oktober op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als thema ‘Leven met en na Auschwitz’. De lezing is in dorpshuis Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk. Aanvang 20.00 uur.

Teerhöfer heeft de afgelopen jaren 74 overlevenden van Auschwitz in de leeftijd van 81 tot 97 jaar geïnterviewd, in Nederland, België, Duitsland, Israël en Engeland. In de lezing doet hij verslag van de interviews en gaat hij in op de vraag waaruit mensen kracht putten in dergelijke extreme omstandigheden. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe deze mensen om zijn gegaan met hun traumatische ervaringen en zin gegeven hebben aan hun verdere leven.

Geestelijk verzorger

De geïnterviewden werkten in verschillende kommando’s in Auschwitz, zoals het Auschwitzorkest, het Kanada Kommando, het Philipskommando en in het medisch kommando.

Drs. Teerhöfer werkt als geestelijk verzorger en theoloog in drie verpleeghuizen in Tilburg. Iedereen is welkom op de lezing. De entree voor niet-leden is vier euro. Een digitale- of papieren coronapas en identiteitsbewijs zijn verplicht.