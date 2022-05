Levens gered en verscheurd: wat gebeurde er met de familie Spiero?

Simon Spiero, geboren in 1884, opent na zijn huwelijk met Mathilda van Blijdensteijn in Den Bosch een muziekwinkel. Het hart van Simon gaat uit naar het componeren van muziekstukken, het dirigeren van muziekkorpsen. Hij behaalt met fanfarecorps Wilhelmina uit Veen en de harmonie uit Heusden ere- en eerste prijzen. Simon ontpopt zich tot de spil van het muzikale leven in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Kortom, het gaat de Joodse familie goed.