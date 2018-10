Lex Classics Cars in Waalwijk failliet verklaard

WAALWIJK - Lex Classics Cars in Waalwijk, gespecialiseerd in verkoop, restauratie en onderhoud van klassieke auto’s, is failliet verklaard door de rechtbank in Breda.

Volgens curator Roger Baltes kreeg Lex Classics te maken met een inzakkende markt. ,,Klassieke auto’s stegen de afgelopen jaren behoorlijk in waarde. Auto’s werden als belegging gezien. Het rendement op klassieke auto’s was hoger dan de rente op spaargeld. Maar de vraag is of de huidige vraagprijzen nog reëel zijn.” Baltes moet het dossier nog nader bestuderen. ,,Maar ik begreep dat er meer discussie was. Verkopers houden vast aan prijzen die kopers niet betalen, dan blijven transacties uit.”

Doorstart

In het pand van Lex Classics aan de Havenweg, niet te verwarren van E&R Classics langs de A59, staan momenteel geen auto’s meer. Volgens Baltes staan de wagens ‘bij derden in bewaring’. De curator gaat de komende weken onderzoeken of een doorstart van Lex Classics mogelijk is.