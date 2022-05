Lianne juicht voor Villa Pardoes én de RKC-spelers die in haar shirt spelen

Zo’n 300 kinderen waren zondagavond speciale gast bij de voetbalwedstrijd RKC-FC Groningen in Waalwijk. Eén van de kinderen was zelfs hoofdgast: Lianne Koskamp (10) uit het Drentse Hollandscheveld. Zij ontwierp het tenue van de Waalwijkse club voor deze wedstrijd.

Eigenlijk zou ze samen met tien andere kinderen in het door haar ontworpen shirt het veld opgaan. Maar de spanning en alle indrukken waren te veel, vertelt haar moeder kort voor de wedstrijd. Eenmaal op de tribune is het rustiger en gaat het weer. Want hoe bijzonder is het om een compleet team te zien spelen in een door jou ontworpen shirt? ,,Dat is wel heel leuk” zegt ze glunderend. De voorpret begon al bij het omkleden van de kinderen die het veld op gingen: ,,Iedereen kreeg het shirt met zijn of haar naam achterop. Dat was mooi om te zien, alle kinderen in mijn shirt.”

De wedstrijd tegen Groningen stond in het teken van geldinzameling voor Villa Pardoes, een vakantieverblijf waar gezinnen met kinderen die een ernstige ziekte hebben, een week mogen verblijven. Ook Lianne was er vanwege haar aangeboren hartafwijking al te gast. ,,Mijn hart werkt wel, maar niet zo goed als bij anderen. Mijn hartklep is niet goed en ik heb een vernauwing. Daardoor is mijn uithoudingsvermogen minder en ben ik snel moe.”

Vier ontwerpen

Dat weerhield haar er niet van om vol overgave te werken aan het ontwerpen van een voetbalshirt toen ze in februari een mail kreeg van Villa Pardoes. Zij vroegen kinderen een shirt te ontwerpen voor deze speciale voetbalwedstrijd. Lianne maakte zelfs vier ontwerpen: ,,De eerste was eigenlijk de mooiste. Daar heb ik twee dagen aan gewerkt”, vertelt ze trots. Op het shirt staat natuurlijk Villa Pardoes maar ook een regenboog en veel verschillende kleuren. ,,Ik vond dat het een vrolijk shirt moet zijn, omdat Villa Pardoes voor vrolijkheid zorgt. En de regenboog op het shirt verwijst naar Pierre de Slak, een soort mascotte van Villa Pardoes, wiens slakkenhuis in de kleuren van de regenboog is.” Daarnaast staan er hartjes, kleurige confetti en vlinders op het shirt. ,,Je mocht alles tekenen, maar op de rug moest een stuk leeg blijven voor het rugnummer. Maar dat had ik er ook al op getekend, dus het is wel helemaal mijn ontwerp gebleven.”

Toen een paar weken later de telefoon ging, was de vreugde groot: het shirt van Lianne werd hét wedstrijdshirt. Wel moest ze het nieuws geheim houden. ,,Dat was niet zo moeilijk. Ik heb het opa en oma wel verteld, maar verder niemand. Ik wist wel dat het een groot geheim was!” Vorige week heeft ze het shirt voor het eerst in het echt gezien toen de selectie van RKC naar Villa Pardoes kwamen. ,,Ik mocht het shirt zelf dragen en er één overhandigen aan de aanvoerder van RKC. Dat was wel mooi, want ik was de enige die het shirt aan had.”

Shirts geveild

Op de shirts die de spelers zondagavond droegen, stond achterop niet hun eigen naam, maar die van een kind dat te gast was in het vakantieverblijf. ,,Daar kon je je ook voor opgeven”, weet Lianne. Na afloop van de wedstrijd werden de shirts geveild en ook die opbrengst gaat naar Villa Pardoes.

En natuurlijk hoopt Lianne dat RKC wint. En voor een niet-voetbalkenner weet ze zelfs dat winnen belangrijk is voor de Waalwijkers: ,,Ze hebben de punten nodig om in de eredivisie te blijven.” Maar dat is voor Lianne eigenlijk niet de voornaamste reden om te juichen voor een overwinning van RKC: ,,Als ze winnen, kan ik de buurman lekker plagen. Die is voor Groningen.” En de buurman kan zijn borst natmaken: RKC wint de wedstrijd met 3-1.

