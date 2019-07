‘Licentieplicht nekt oudere NK-fietser’

Vorig jaar stak René Balm, erelid van Team Brabant 2000, zijn nek uit om het NK Masters Wielrennen 2019 naar de polders in de gemeente Heusden te halen. Toegekend door de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), aan de slag gegaan. ,,We zijn al een heel eind op scheut", zegt de 69-jarige Drunenaar. ,,De organisatie is nagenoeg rond, al hebben we nog wel wat vrijwilligers nodig voor het opbouwen en afbreken. En we komen nog wat verkeersregelaars tekort. Maar die gaatjes krijgen we wel gevuld. Ja, ook financieel ziet het er aardig uit. Er is nog zo'n twaalfhonderd euro nodig. Dat gat dichten we met de catering."