Lichaam gevonden in Bergsche Maas bij Sprang-Capelle waar politie zoekt naar vermiste man (66)

Man onder invloed van drugs vernielt auto en ruit van woning in Waalwijk

9 november WAALWIJK - Een man is in de nacht van zondag op maandag rond 01:00 uur helemaal door het lint gegaan in de Prunusstraat in Waalwijk. Hij had daar een auto en de voorruit van een woning vernield. De man is aangehouden.