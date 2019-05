Lichaam gevonden in sloot bij Bloemendaalweg Waalwijk

Eerder deze ochtend werd een melding gedaan van een vermiste man in Waalwijk. Het gaat om een 77-jarige die vermist wordt vanaf de Cederstraat. Of deze man in het water is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. ,,We houden het zeker in ons achterhoofd, maar het is te voorbarig om meteen een conclusie te trekken.”