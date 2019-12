Lichtenberg geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Altena

ALMKERK - “You'll never walk alone.” Het is een bijzonder moment als raadslid Wijnand van der Hoeven (CU) dit Egbert Lichtenberg tijdens zijn installatie als burgemeester van Altena toezingt. Hij krijgt spontaan bijval van de talrijke bezoekers.

,,We willen hiermee symboliseren dat je in het nieuwe ambt niet alleen loopt”, motiveerde hij zijn optreden.

,,Er is uitgezien naar deze dag”, verwoordde Theo Meijboom (SGP), plaatsvervangend voorzitter van de raad, het gevoel van raad en inwoners. Daaraan voorafgaan had Commissaris van de Koning Wim van de Donk Lichtenberg beëdigd. ,,Het is niet zomaar een nieuwe baan het aanvaarden van een ambt”, gaf hij hem mee. ,,Verwacht mag worden dat je tussen de mensen staat en indien nodig er ook boven. Je zult niet iedereen tot vriend kunnen houden.” Hij wees verder op de indrukwekkende carrière die hij al achter de rug heeft.

Uit de toespraken kwam als een rode draad naar voren dat Lichtenberg een verbinder is. Of, zoals locoburgemeester Matthijs van Oosten (CDA) zei, een mensen-mens. ,,Samen doen heb je als motto. Je betrokkenheid bij mensen is enorm.”

En de nieuwe burgemeester zelf? Hij zei trots en vooral dankbaar te zijn. De gemeente Altena met zijn vele kernen ziet hij meer als de som der delen. ,,Het is een gemeente van formaat. Dat brengt verplichtingen met zich mee.” Hij wil zijn ambt invullen als een betrokken burgemeester, die zich betrokken voelt bij de kernen en ook oog heeft voor de openbare orde. ,,Balans houden is voor mij in alles belangrijk. Ik hoop dat jullie me leren kennen als iemand die tussen de mensen staat.”