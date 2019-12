Lichtjestafel: voor de eenzamen of wie in een lastige periode zit

WAALWIJK - Een gezellig samenzijn voor eenzame ouderen. Dat is waar de Lichtjestafel in Waalwijk om draait. Maar ook mensen met een moeilijke periode achter de rug worden tijdens dit kerstdiner in de watten gelegd.

Teuntje blijft deze avond thuis op Landgoed Driessen, maar normaal gesproken is deze hond altijd bij haar baasjes. Het echtpaar Mostert verruilde zijn woonkamer deze maandagavond voor een gezellig kerstdiner en de buurvrouw past op Teuntje. ,,Ons hondje was wel ontdaan dat wij weggingen", vertelt mevrouw Mostert. ,,We zijn altijd thuis omdat mijn man vanwege zijn gezondheid voorlopig geen auto mag rijden."

Opgehaald met de taxi

Voor dit kerstetentje zijn ze opgehaald met de taxi. Meneer Mostert geniet er extra van. Hij werkte zijn hele leven als kok. Proeft hij de bouillonsoep en varkenshaas dan extra kritisch? ,,Nee hoor, want iedereen doet zijn best en daar ben ik dankbaar voor.”

Quote Nu zitten we in een wat rustiger vaarwater en is dit diner een fijn lichtpunt­je Mevrouw Van Maurik De gasten die aan de Lichtjestafel een uitgebreid kerstdiner voorgeschoteld krijgen, verdienen het écht volgens de organisatoren: Ina van Cromvoirt, van Eetcafé City, en Hans van der Schans van Administratiekantoor Waalwijk. Zij hebben de handen ineengeslagen om de 110 gasten een onvergetelijke avond te bezorgen. ,,De mensen die hier nu zijn, pluk je niet zomaar van straat. Praktijkondersteuners van alle huisartsen in De Langstraat droegen alle gasten daarom voor. Allemaal eenzaam, alleen of iemand die een opsteker kan gebruiken in een moeilijke periode", legt Van Cromvoirt uit.

Gezellig

Tussen de gangen door kletsen de gasten wat af. Oude bekenden praten over vroeger. De zin 'wat is het toch gezellig he?' spreken ze meerdere keren naar elkaar uit. Het Noisy People-koor van de Waalwijkse Antoniuskerk zorgt voor een muzikale intermezzo.

Uitgebreid genieten, dat heeft het echtpaar Van Maurik al een aantal jaren niet gedaan. Geteisterd door een bacterie in zijn lichaam, heeft meneer Van Maurik veel moeten inleveren. In vergelijking met andere gasten is hij relatief jong, 59. ,,Nu zitten we in een wat rustiger vaarwater en is dit diner een fijn lichtpuntje", legt zijn vrouw uit. ,,Heerlijk eten en een gezellig gezelschap aan tafel. Onze avond kan niet meer stuk."