Lidl in Waalwijk is terug, maar buurtbewoners missen nog wel de andere winkels

Oude gemeente­huis van Werkendam verandert in 40 huurwonin­gen in de vrije sector

7:14 Het oude gemeentehuis van Werkendam wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met veertig huurwoningen in de vrije sector. Er komen 36 appartementen, twee studio’s en twee lofts. Dat er huurwoningen in komen, is een bewuste keuze van de gemeente Altena.