Lidl schuift plan winkelcentrum op de lange baan: gemeente Waalwijk is teleurgesteld

Waalwijk betreurt onrust over bomen: 'Lastig om het voor iedereen goed te doen’

22 juli WAALWIJK - De veelbesproken bomen in de Groen van Prinstererlaan worden pas gekapt als daar echt aanleiding voor is. Het Waalwijks college betreurt dat opnieuw onrust is ontstaan over de toekomst van de lindes. Maar volgens B. en W. is het moeilijk om het goed te doen in een zaak met zulke grote voor- en tegenstanders van kap.