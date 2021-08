Lijst de Jonge en PvdA speculeren zélf: ‘Er zijn geen plannen om bedrijventerrein uit te breiden richting Sprang’

WAALWIJK - Als er iemand aan het speculeren is dan zijn het Lijst de Jongste en de PvdA in Waalwijk zelf. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de politieke partijen naar aanleiding van grondverkopen in het gebied naast bedrijventerrein Haven Zeven.

,,Wat weten wij als gemeenteraad niet wat deze ontwikkelaar wel weet", zo vroegen de partijen zich af. ,,We zijn inmiddels ervaren genoeg om te weten dat commerciële speculanten alleen tot aankopen overgaan als er (voor)kennis is over geplande wijziging van bestemming.”

Ontwikkelaar

Volgens het college van Waalwijk is er echter niets aan de hand. ,,De grond waar u op doelt, is al jaren eigendom van een ontwikkelaar en is nu inderdaad verkocht aan een andere ontwikkelaar.” Maar de situatie is ongewijzigd: ,,Er is op dit moment geen enkel voornemen om op korte of middellange termijn over te gaan tot ontwikkeling van dit gebied als bedrijventerrein.”

Waalwijk richt zich op uitbreiding van bedrijventerrein Haven Acht, helemaal aan de andere kant van het bedrijvenpark. De aankoop van grond waar het nu over gaat, naast Haven Zeven, is wel aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zon- en windenergie. ,,Maar dat kan voor u geen verrassing zijn”, zo stelt het college.

Quote Het gebied naast Haven Zeven is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Maar dat kan voor u geen verrassing zijn. College Waalwijk

De ontwikkelaar die de grond heeft gekocht heeft geen voorkennis, niemand op het gemeentehuis heeft zijn mond voorbij gepraat, zegt het college. De bewuste investeringsmaatschappij Molensteen bv beaamt dat. Van voorkennis is geen sprake, zegt een woordvoerder. ,,Wij kopen en verkopen grond. Dat is gewoon ons werk.” Molensteen bv heeft al veel grond in het gebied in handen. ,,En dat breiden we graag uit. Natuurlijk houden we rekening met bepaalde ontwikkelingen, maar er ligt geen concreet plan.”

Geen risico

Lijst de Jongste en PvdA wilden van het college ook weten welk financieel risico de gemeente loopt als de gemeenteraad ooit besluiten neemt over het gebied die nadelig zijn voor de ontwikkelaars. ,,Geen enkel”, zegt het college. ,,Er zijn totaal geen verwachtingen gewekt.”