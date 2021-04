Lijst De Jongste en PvdA Waalwijk vinden elkaar in versnipperd politiek landschap

Loon op Zand biedt schouder aan onderne­mers: 100.000 euro om na corona weer op te kunnen starten

27 maart KAATSHEUVEL - Ondernemers in de gemeente Loon op Zand die in de problemen zijn gekomen door corona, kunnen vanaf maandag een beroep doen op de gemeente. Loon op Zand heeft 100.000 euro in een speciaal fonds gezet om bedrijven weer op gang te helpen.