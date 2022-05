Lilian Grootswagers maakte van kerken redden haar beroep: ‘Haal je de kerk weg, dan haal je het hart uit een dorp’

Senioren­plat­form Altena vreest voor gebrek aan hulp in zomer: ‘Vorig jaar ging het helemaal mis’

Hij heeft daarom namens het platform een brief naar het college van burgemeester en wethouders van Altena gestuurd. ,,Net als vorig jaar is ons ter ore gekomen dat het voor sommige huisartsenpraktijken in de gemeente lastig is om hun praktijk in de vakantieperiode adequaat te bemensen. Dat kan leiden tot verminderde dienstverlening aan de patiënten”, schrijft hij.

20 mei