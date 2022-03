Lilja heeft in Heusden haar eigen Russisch territorium; en daar blijft Poetin van af!

Wel wat gesputter over hoge kosten, maar niemand is tegen verhuizing bieb naar De Voorste Venne

DRUNEN - Blijdschap in Heusden dat nagenoeg niets de verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar De Voorste Venne nog in de weg staat. Alleen de kosten, die zijn opeens wel erg veel hoger. En jammer dat er voor jongeren op dit moment weinig ruimte is om activiteiten te organiseren.

26 februari