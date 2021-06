‘Links Heusden’ gaat samen de verkiezingen in; D66 doet niet mee

BillyBird zet plannen voor Duinenrijk in de ijskast. ‘Te weinig draagvlak’

23 juni DRUNEN - BillyBird zet de plannen voor recreatiepark Duinenrijk in Drunen voorlopig in de ijskast. Ondernemer Ton Derks vindt dat er met name bij de omwonenden te weinig draagvlak is voor zijn plannen rond de roeivijver, die inderdaad op veel weerstand stuiten.