Lintje voor Kees van Maastrigt, die vanuit Woudrichem de geschiedenis levend houdt

Project Eerste Wereldoor­log afgesloten op Fort Giessen

25 november GIESSEN - Het begon met een opmerking over een luisterput, in 2008. Nu tien jaar later, is er veel bekend over de mobilisatie van 1914-1918 in het Land van Heusden en Altena. Dit dankzij vooral de inzet van Kees van Maastrigt, is het een project geworden dat zaterdag op Fort Giessen werd afgesloten met de opening van een permanente expositie en de presentatie van een boek.