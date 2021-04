Lintjesregen in Waalwijk houdt nog even aan: weer zes gedecoreerden

Door corona is alles anders. En dat geldt ook voor het uitreiken van koninklijke onderscheidingen. Maandag, de dag voor Koningsdag, werden in het hele land ruim 2800 lintjes opgespeld. Het was vaak improviseren voor de burgemeesters, want bijeenkomsten met grote gezelschappen is nu eenmaal even niet mogelijk.

Waalwijk heeft gekozen om niet op één dag alle twaalf lintjes uit te reiken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld buurgemeenten Heusden (15 onderscheidingen), Altena (12 lintjes) en Loon op Zand (3). Net als maandag reikte burgemeester Nol Kleijngeld de onderscheidingen ook woensdag weer uit tijdens twee bijeenkomsten in de Waalwijkse raadzaal: één in de ochtend en één in de middag.

,,We mochten het op deze manier doen", aldus de Waalwijkse gemeentewoordvoerder. ,,En er is bewust voor gekozen om het over twee dagen te spreiden, dan kun je iedereen net wat meer tijd en aandacht geven.”

De namen van alle gedecoreerden (dus ook die van woensdag) waren maandag al wel in de Staatscourant gepubliceerd. Gelukkig leest niet iedereen die, want anders zou de verrassing er wel af zijn.

De zes gedecoreerden van woensdag zijn:

Idja Marasabessy (55) uit Waalwijk dankt de koninklijke onderscheiding onder meer aan haar grote verdiensten voor de Molukse gemeenschap. Marasabessy spant zich al vele jaren voor de Stichting Kumpulan Tulehu, stichting Gerakan Perempuan Peduli Anak, het Netwerk van Oudere Migranten (NOOM), de Landelijke Stichting Molukse Ouderen en stichting 50 jaar Molukkers in Waalwijk. Ze is ook al ruim twintig jaar bemiddelaar en adviseur voor woningcorporatie Casade.

Martijn van Wanrooij (78) uit Waalwijk krijgt koninklijke lof voor zijn grote inzet voor Vluchtelingenwerk. Hij is daarvoor al ruim 21 jaar heel actief. Van Wanrooij is spreekuurmedewerker bij Vluchtelingenwerk. Hij controleert en regelt belastingzaken voor statushouders in Waalwijk. Ook informeert Van Wanrooij hen over voorzieningen binnen de gemeente. Hij treedt op coach bij integratie van statushouders.

Suze de Bont-Heemskerk (86) uit Waalwijk is een belangrijke kracht voor parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk. Ze is al ruim veertig jaar vrijwilliger. De Waalwijkse was vele jaren bestuurslid van de parochie, lid van de restauratiecommissie van het kerkorgel en vrijwilliger bij Missie-Ontwikkelings- en Vredeswerk. Ze is al ruim acht jaar voorzitter van het kerkkoor van Sint Jan de Doper. Verder treedt De Bont al jaren op als intermediair voor de parochie.

Arie Roomer (73) uit Waalwijk is een vrijwilliger in hart en nieren. Hij bekleedde ruim 27 jaar tal van functies bij voetbalclub RWB: van bestuurslid, coördinator, barmedewerker tot organisator van wedstrijden. Verder was de Waalwijker vijftien jaar chauffeur bij Schakelring Eikendonk. Ook reed hij jarenlang de trouwauto tijdens huwelijksvoltrekkingen voor juwelier Franc Cortenbach. Roomer was verder zes jaar mantelzorger van zijn partner.

Ine van Wanrooij-Van Herwijnen (62) uit Waalwijk zet zich op veel fronten in. Ze is ruim twintig jaar vrijwilliger bij Wereldwinkel Waalwijk. Verder zit ze al vele jaren in het bestuur van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Waalwijk. Ook is ze coördinator en collectant bij Nierstichting Nederland. Van Wanrooij is ruim zestien jaar mantelzorger van haar moeder.

Albert Martinus (69) uit Waalwijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft grote verdiensten op het gebied van onder meer bouwen, infrastructuur, duurzaamheid en innovatie. Martinus is taskforce-lid van De Bouwagenda. Ook zit in hij het bestuur van MKB Infra, en is daar voorzitter van de commissie Duurzaamheid en Innovatie. Verder heeft de Waalwijker zich vele jaren ingezet voor diverse stichtingen, zoals bijvoorbeeld Droogdok Jan Blanken, Stichting Rondom GWW, en de Vereniging Modern Straatwerk