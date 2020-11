Liset en Francois raakten hun baan kwijt door corona: ‘Vroeger was ik de goede fee, nu geef ik les’

SLEEUWIJK - Corona raakt de arbeidsmarkt hard, ook in de regio Gorinchem. Meer werkloosheid en zelfs een kwart minder openstaande vacatures dan vóór de virusuitbraak, blijkt uit cijfers van het UWV. En toch wisten veel plots werkloze streekgenoten nieuwe kansen te pakken. ,,Stonden we eerst samen in de theaters, installeert hij nu ineens jacuzzi’s.’’

Gorinchem is dan wel niet zó hard geraakt als bijvoorbeeld Amsterdam met zijn luchtvaart en toerisme, maar ook in deze regio gingen van het een op het andere moment banen verloren. Dat is terug te zien in het aantal WW-uitkeringen. ,,Voor de crisis waren dat er in de regio Gorinchem zo’n 1.100, nu zijn dat er rond de 1.360’’, zegt Willem Schrijver van het UWV.

Vooral in de eerste maanden van de crisis, van maart tot en met mei, zag het UWV een piek in het aantal aanvragen van WW-uitkeringen. Het cijfer werd nog redelijk ‘gedempt’ door de tegemoetkoming van de overheid in de vorm van de NOW-regeling.

Maar wie in de afgelopen maanden zijn baan kwijtraakte, kampte ook nog met een extra obstakel: er staan nu een kwart minder vacatures open dan vóór de crisis. ,,Dat betekent dus: nóg minder plek om werk te vinden in bepaalde sectoren’’, legt Schrijver uit. ,,Als iemand uit bijvoorbeeld de horeca opnieuw werk wil vinden in diezelfde sector, wordt dat enorm moeilijk.’’

Helpende handen gezocht

Er is een tweedeling te zien binnen de regionale arbeidsmarkt: enerzijds neemt de vraag naar technische beroepen en banen in zorg en welzijn nog steeds toe, anderzijds kelderde - zoals verwacht - de vraag naar personeel in de horeca en de cultuursector.

,,In deze moeilijke periode staan er in Gorinchem zo’n 70 vacatures in de zorg open. Dan gaat het vooral om helpende handen: mensen die zorgvragers helpen bij alledaagse dingen als tanden poetsen en haren kammen. Dit zijn plekken die juist nu gevuld moeten worden om andere plekken in de zorg te ontlasten.’’

Opvallend is dat de detailhandel ‘food’ floreert. ,,We zijn blijkbaar steeds meer waarde gaan hechten aan goed eten in de huiselijke sfeer. En dat zie je terug in de vraag naar verkopers en logistiek medewerkers in die sector.’’

Kansrijke sectoren

Ondanks de coronacrisis ziet het UWV mensen nog steeds werk vinden. Positief nieuws dus, met de kanttekening dat die mensen vaak wel switchen van sector of zich laten omscholen. Het is op dit moment misschien wel de beste keuze: de competenties die je al had inzetten in een sector die nu ‘kansrijker’ is.

Kijk naar entertainment-koppel Francois Wissink (35) en Liset Vrugteveen (30) uit Sleeuwijk. Beide komen ze uit de theaterwereld: hij als geluidstechnicus, zij als actrice. Hun hele agenda van het voorjaar was geblokt om nog tachtig shows voor de productie van Doornroosje te draaien.

,,Als goede fee in dat stuk zou ik duizenden kinderen vermaken. Iets waar ik al mijn hele leven van houd. Ik zou ook nog eens zingen op 50 bruiloften, maar je raadt het al: die werden allemaal afgezegd’’, vertelt Liset.

Quote Je moet een knop omzetten om uit je eigen sector te stappen, dat begrijpen we als geen ander Liset Vrugteveen

Het stel deed precies wat het UWV ook adviseert: hun talenten inzetten in andere beroepen. ,,We moesten wel’’, zegt Francois. ,,Ik ben natuurlijk technisch aangelegd, en ik zag dat er door al dat thuis blijven een vraag kwam naar jacuzzi’s. Gelukkig kon ik bij zo’n bedrijf aan de slag. Zat ik ineens niet meer in het razend drukke leven, maar installeerde ik lichtgevende jacuzzi’s.’’

Denk overigens niet dat het makkelijk was, verzekert Liset. ,,Ik had er slapeloze nachten van, want we verloren zoveel inkomsten. Maar we zijn geen stilzitters, hebben alles aangepakt dat op ons pad kwam. Ik ben van alles geweest de afgelopen tijd: van vrijwilliger en receptionist tot therapeutisch zorgverlener.’’

‘Blijf solliciteren’

Nu heeft ze werk gevonden in nog zo’n kansrijk bestempelde sector: het onderwijs. ,,Als zangdocent op een MBO-college kan ik mijn kwaliteiten toch nog inzetten, zij het op een andere manier. Je moet een knop omzetten om uit je eigen sector te stappen, dat begrijpen we als geen ander. Maar aan al die anderen die hun baan kwijtraakten: blijf solliciteren, niet opgeven.’’

