'List' met soep in Elshout om een praatje te kunnen maken

Waalwijk trekt meer tijd uit voor discussie windmolens: 'Er zal altijd weerstand zijn’

13 juli WAALWIJK - Het gaat niet lukken om alle weerstand tegen de grote windmolenplannen weg te nemen. De Waalwijkse wethouder Dilek Odabasi (GroenLinksaf) is er duidelijk over. Maar de gemeente wil inwoners en instanties wel meer tijd gunnen om hun zegje over de plannen te doen. Na het mislukken van de online enquête wordt gekeken of dit nog wel het juiste middel is om meningen te polsen.