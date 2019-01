LIVE | Michael van Gerwen is niet bescheiden tijdens de huldiging in Vlijmen: ‘Ik ben gewoon de beste’

Gemeente­raad Altena van start

2 januari ALMKERK - Het is zover. Een heel bijzonder moment." Het zijn de openingswoorden waarmee waarnemend burgemeester Marcel Fränzel de eerste raadsvergadering van de nieuwe, tevens qua omvang, grootste gemeente van Brabant opent. Een vergadering met als hoogtepunt de beëdiging van de raadsleden. Dit in het nieuwe, ook woensdag in gebruik genomen, gemeentehuis in Almkerk. Als de publieke belangstelling maatgevend is hoe de nieuwe gemeente bij de bevolking leeft, zit het wel goed.