Lobby voor wiekloze windmolens in Waalwijk gaat door: ‘Er is een veel te negatief beeld geschetst’

WAALWIJK - Het Belgische bedrijf Wingardium Energy is een volhouder. Het geeft zijn plannen voor wiekloze windmolens in Waalwijk niet op. Het is teleurgesteld in de 'negatieve houding’ van de gemeente, maar hoopt nu de politiek van de plannen te overtuigen.

De Belgische onderneming ziet kansen om bij het Waalwijkse bedrijventerrein Haven een windmolen zonder wieken te plaatsen: de zogeheten Cyclone windturbine. Maar burgemeester en wethouders hebben het plan voor Waalwijk al snel afgeserveerd. Na overleg met het bedrijf zien ze er geen heil in. Hun conclusie: het is te duur, te groot en te onzeker.

Quote Er is een heel negatief beeld naar buiten gebracht dat niet klopt. Daar laten we het niet bij zitten Ludo Loyens, Wingardium Energy

Wingardium Energy is verbaasd over de opstelling van het college. Volgens oprichter Ludo Loyens is na het overleg geen contact meer opgenomen met het bedrijf. ,,Dat is zeer teleurstellend", stelt hij. ,,Er is een heel negatief beeld naar buiten gebracht dat niet klopt. Daar laten we het niet bij zitten.” In september hoopt hij de gemeenteraad wel enthousiast te krijgen voor de plannen.

Bij Richard Frodyma, gemeenteraadslid van de grootste coalitiepartij LokaalBelang, is dat al gelukt. ,,Ik zou willen weten hoe het college tot zo'n negatief oordeel is gekomen, en alle voordelen helemaal niet noemt", stelt hij. Eerder nam Frodyma al het woord smaad in de mond.

Vogels en vleermuizen

Het Belgische bedrijf presenteert de Cyclone windturbine als een kansrijke oplossing voor overlast, zoals geluid en slagschaduw. Ook levert het minder gevaar op voor vogels en vleermuizen. Er zitten namelijk geen wieken aan. Op de molen zit een verticale as met roterende onderdelen, die de wind opvangt.

Ook onder en rond de turbine ziet het bedrijf kansen: van de productie van waterstof, elektrisch laadstation tot restaurant. Het gaat hier volgens Loyens om een totaaloplossing voor het Waalwijkse industrieterrein en het havengebied. ,,En daar gaat het college aan voorbij.”

Quote De levensduur van de Cyclone windturbi­ne is twee keer zo langs als die van een traditione­le windmolen Ludo Loyens

Hij bestrijdt dat het plan veel duurder is. ,,De levensduur van de Cyclone windturbine is twee keer zo lang als die van een traditionele windmolen. En alle materialen zijn later weer her te gebruiken.” Ook over bijvoorbeeld de verwachte energie-opbrengst en de landschappelijke impact verschilt Loyens duidelijk van mening met het college. ,,De Cyclone is een windgebouw, waarbij ieder onderdeel gecertificeerd is.”

Het is volgens hem niet de bedoeling van Wingardium Energy om de Cyclone in eigen beheer te ontwikkelen. ,,We streven naar negentig procent lokaal eigendom.”

Of het bedrijf Waalwijk kan overtuigen is de vraag. Wingardium Energy richt zijn pijlen ondertussen ook op andere plaatsen in Nederland en in andere buurlanden.