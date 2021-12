Lockdown: om moedeloos van te worden? Ja. Lijdzaam toezien? Nee

Horecabaas Wijnand van Delft uit Drunen zag de harde lockdown niet echt aankomen. ,,Een paar dagen geleden gingen we er nog vanuit dat we met Kerst open zouden zijn tot vijf uur, met hooguit wat extra maatregelen. Dus begonnen we aan de voorbereidingen voor een middagprogramma op die dag. En dan moet je een paar dagen later helemaal dicht, net als je alles hebt ingekocht. Dat is net zo schokkend als de eerste keer dat we gelijk de volgende dag dicht moesten. Negentig procent van de mensen is gevaccineerd en we zijn nog geen steek verder.”

(artikel gaat verder onder de foto)