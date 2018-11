Loekie, of Lucas, of Lukas? Waar is hij? Zoektocht naar onderduiker Loekie Grabijn

Dat komt door Haaren. Een heel simpel zinnetje, maar bij Corina Goedhart-de Rooij (55) uit Sprang-Capelle staan de woorden van haar moeder in het geheugen gegrift. ,,'Dat komt door Haaren' was de verklaring voor als er iets niet goed ging, of als ze slecht gehumeurd was." Wat haar moeder er precíes mee bedoelde, wát er precies gebeurd was in Haaren kreeg ze nooit te horen; ondanks haar vragen. ,,Ik wist alleen dat in de Tweede Wereldoorlog iemand in huis was opgepakt."