Lof voor zusjes na redden van kat uit sloot in Sleeuwijk

,,We hebben de kat nagekeken en hoewel zij niet is gechipt, zag ze er verder wel goed uit’’, zegt Joost Evenhuis van de dierenambulance. ,,Daarom hebben we besloten om haar terug te zetten in de buurt van de plek waar ze is gevonden en haar van daaruit in de gaten houden. Ze is goed verzorgd en lijkt de weg er te weten. We denken dat ze alleen maar in de problemen is gekomen, omdat ze ergens van is geschrokken.’’



Voor de drie meiden heeft Evenhuis niets dan lof. ,,Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden. Maar het is heel bijzonder dat deze jonge meiden zo de sloot in zijn gegaan om het dier te redden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en trots op. Daarom hebben we het verhaal ook gedeeld op onze Facebookpagina.’’



Het bericht telt inmiddels meer dan honderd likes en is ook meer dan honderd keer gedeeld. De reacties zijn alleen maar positief. ,,Deze lieve dames zijn kanjers’’, reageert iemand. En: ,,Toppers zijn jullie meiden.’’