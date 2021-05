Logeerwoning in abdij moet mensen tijdelijk rust geven. ‘Soms kan iemand niet thuis blijven wonen’

NIEUWKUIJK - Het gebeurt met regelmaat: mensen kunnen om ‘veiligheidsredenen’ niet thuis blijven wonen, maar nergens is plaats voor hen. Heusden gaat als proef in abdij Mariënkroon een kloosterkamer huren, voor tijdelijk onderdak. ,,Een uiterste mogelijkheid”, aldus wethouder Peter van Steen.

Voor alle duidelijkheid: mensen die niet langer thuis kunnen wonen en vanwege de situatie een gehéim adres nodig hebben, krijgen geen kloosterkamer aangeboden. Die gaan naar een andere plaats, zoals een Blijf van mijn lijfhuis. ,,Niet in alle gevallen waarin bijvoorbeeld een ouder met kind tijdelijk een ander onderdak nodig hebben, zijn er partners die hen willen opzoeken omdat ze iets kwaads in de zin hebben", stelt Van Steen. ,,Bij plaatsing in de logeerwoning in Mariënkroon gaat het altijd om de combinatie met zorg.”

Het gaat ook niet om huisuitzettingen. ,,En we zoeken altijd eerst naar maatschappelijke opvang, of opvang in het eigen netwerk van mensen. Maar soms is er simpelweg geen opvangplek.”

Geen luxe, heel basaal

Van Steen benadrukt dat de ‘logeerwoning’ tijdelijk is, maximaal een halfjaar. ,,In de tussentijd zoeken we een meer definitieve oplossing.” De kloosterkamers zijn ook sober. ,,Heel basaal, er is geen luxe. Maar het is wel een stabiele en rustige omgeving, geschikt voor mensen die echt weg moeten en voor geen andere oplossing is.” Heusden wil pragmatisch met situaties omgaan. ,,Als het nodig is kunnen we ook één of twee kloosterkamers extra huren.”

Betalen

Mensen die het tijdelijke onderkomen zelf kunnen betalen, worden geacht dat ook te doen. ,,Maar als het moet springen we bij", aldus Van Steen. Er is geen georganiseerde begeleiding of iets dergelijks vanuit Stichting Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging, eigenaar en gebruiker van het abdijcomplex.

Op het terrein van Mariënkroon staat ook een aantal woningen, worden congressen en conferenties gehouden en hebben onder meer cultuurstichting Honsoirde en heemkundekring Onsenoort onderdak.