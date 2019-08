Logeren onder het eiken gebint van The Old Silo House in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - In zijn vertrouwde kooi ligt Teuntje languit in het stro. Het langharige dwergkonijn van het ras Teddy mocht ditmaal mee op vakantie, tot groot genoegen van zijn baasjes Ad en Marianne Lemmen uit Maasbracht.

Het stel uit Noord-Limburg heeft The Old Silo House in Sprang-Capelle gekozen als uitvalsbasis voor hun bezoek aan het bekendste pretpark en wat leuke fietstochtjes in de regio.

Betaalbaar verblijf

,,We zijn maandag aangekomen en vertrekken vrijdag weer. We zochten een betaalbaar verblijf kort bij de Efteling. Op aanraden van een collega op het werk hebben we voor het eerst via Airbnb gehuurd. Een leuk huisje en ideaal gelegen."

Boerderij en veevoederhandel

Achter de woning aan Heistraat 92 staat de oude silo, een schuur die door eigenaren Ralf van Oosterhout en Peter van der Wal is verbouwd. ,,Dit hoorde bij de boerderij en veevoederhandel van Versteeg. Beneden liepen de koeien en boven was de hooizolder", weet Van Oosterhout, die in dezelfde straat is geboren en opgegroeid.

Uit jasje gegroeid

Aanvankelijk hadden ze er hun eigen kantoor, maar hun bedrijf - zakelijk telecomprovider Ravonet - groeide uit zijn jasje en verhuisde naar Amsterdam. Vervolgens besloten ze de leeggekomen ruimte in te richten als accommodatie voor toeristen.

Gasten persoonlijk ontvangen

,,Dat beviel meteen erg goed. Het geeft op meerdere momenten voldoening als je mensen gelukkig kunt maken. We zorgen dat alles er netjes uitziet en lekker ruikt, en de nieuwe gasten worden door ons persoonlijk ontvangen en wegwijs gemaakt", vertelt Van der Wal.

Sfeer van vroeger

In de zware, eikenhouten balken van het originele gebint - aangevreten door de boktor - is de authentieke sfeer van vroeger behouden, en dat vormt samen met het moderne interieur een geslaagde combinatie. Maximaal acht personen kunnen logeren in The Old Silo House.

,,We krijgen vakantiegasten uit binnen- en buitenland: stelletjes, gezinnen, groepjes vrienden. Maar er zijn ook bedrijven die hierheen komen om in alle rust een paar dagen te vergaderen."

Twee pakhuisjes op de Dam

Ook in Rotterdam, Amsterdam en aan het strand van Barcelona bezitten ze panden die ze via Airbnb verhuren. ,,We hebben twee oude pakhuisjes op de Dam met een schitterend dakterras. Dat trekt een overwegend internationaal, jeugdig publiek, dat helaas soms wat minder zuinig is op de inboedel."

Jaren '30-woning

In hun thuisbasis Sprang-Capelle openen Van Oosterhout en Van der Wal binnenkort een tweede gastenverblijf. ,,In een markante woning uit de jaren dertig, vlak bij de oude melkfabriek aan de Julianalaan. Daar wordt nu aan gewerkt om het vanaf 1 oktober beschikbaar te hebben."