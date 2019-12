Logistiek schreeuwt om ruimte: Waalwijk breidt Haven Acht verder uit

WAALWIJK - De vraag naar grootschalige logistieke kavels blijft groot. De gemeente Waalwijk wil daarom snel starten met de verdere uitbreiding van bedrijventerrein Haven in oostelijke richting. Ze is in vergaande onderhandeling met een Waalwijks bedrijf dat zich wil vestigen op het toekomstige Haven Acht Oost.

Het is volgens wethouder Ronald Bakker (VVD) zeker niet het enige bedrijf met interesse in een stuk grond. ,,Daar zitten ook meer Waalwijkse partijen tussen.’'

Het afgelopen jaar is volop gebouwd op Haven Acht West. In een hoog tempo verrijzen daar grote logistieke hallen. Dit deel van het bedrijventerrein is volledig uitgegeven.

Nu ligt er een concrete vraag van een onderneming met meerdere vestigingen in Waalwijk. Het wil haar activiteiten op het nieuwe bedrijventerrein concentreren. Met de gemeente is al een principe-overeenkomst aangegaan voor een kavel op Haven Acht Oost. Om welk bedrijf het precies gaat, houdt Bakker voorlopig nog even voor zich.

Als de gemeenteraad in februari akkoord gaat, kan een begin worden gemaakt met de exploitatie van Haven Acht Oost. Ook bij dit gebied rechts van de Gansoyensesteeg richting het Afwateringskanaal, moet plek zijn voor grootschalige logistiek. Dat sluit aan bij de plannen van de provincie. Waalwijk is, net als Tilburg, aangewezen als vestigingsplaats voor grote logistieke bedrijven.

Niet iedereen enthousiast

Niet iedereen is even enthousiast over die ontwikkeling. Want wat betekenen al die grote logistieke bedrijven voor de stad Waalwijk, de werkgelegenheid en de groene omgeving? Wethouder Bakker is positief over de plannen en de kansen die het de Waalwijkse economie biedt.

Wel wil het college zwaardere eisen stellen aan de bedrijven die zich op Haven Acht Oost willen vestigen. Zo is er een voorkeur voor ‘eigen bedrijvigheid’. ,,Op Haven Acht West hebben we al geconstateerd dat veel kavels zijn ingevuld door bedrijven die al in Waalwijk gevestigd zijn, zoals Magna Tyres, Tarkett, bol.com’', stelt het college vast. ,,Er zijn meer Waalwijkse bedrijven die hard op zoek zijn logistieke bedrijfsruimte.’'

De selectiecriteria zijn nog niet bepaald. Maar het college vindt het belangrijk dat de bedrijven ook gebruik maken van de nieuwe insteekhaven. Verder ziet het graag duurzame distributiecentra, het liefst bedekt met zonnepanelen.

En de huisvesting van arbeidsmigranten blijft om aandacht vragen. ,,Bij de invulling van Haven Acht Oost willen we ons meer gaan richten op de eigen, regionale arbeidsmarkt.’'

Toekomstige inrichting

De gemeente gaat ook niet meteen het hele nieuwe gedeelte ontwikkelen. Dat gebeurt in fases, afhankelijk van concrete aanvragen. De opbrengsten van Haven Acht Oost wil het college opzij leggen voor een verdere uitbreiding van het terrein, tot aan het Drongelens Kanaal.