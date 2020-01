Lokale omroep vist achter het net: geen extra geld Heusden

Mogelijke drugsdea­ler uit Den Bosch met 67 pakketjes coke aangehou­den in Sprang-Capelle

8:03 DEN BOSCH/WAALWIJK - Een 23-jarige man uit Den Bosch is zondag aangehouden in Sprang-Capelle nadat agenten in zijn auto 67 zakjes cocaïne in een verborgen ruimte vonden. De Bosschenaar staat bij de politie bekend als een veelpleger.