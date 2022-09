Lokale omroepen doen samen verslag van De 80

Brand door bliksemin­slag bij vleesgroot­han­del in Waalwijk, stuk van asbestdak breekt af

Bij een vleesgroothandel in Waalwijk is maandagavond de bliksem ingeslagen op het dak. Daardoor ontstond een brand in het gebouw. De brandweer kwam naar Grotestraat met twee tankautospuiten om het vuur te blussen. De brand was vervolgens snel onder controle.

