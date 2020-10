Lokale verhalen moeten ernst corona aangeven: Heusden wil ‘bekende gezichten’ verhaal laten vertellen

VLIJMEN - Verhalen van ‘lokale gezichten’ moeten gaan helpen iedereen in Heusden te doordringen van de ernst van de situatie rond corona. ,,Nu voel je soms bijna een tweedeling in de samenleving", stelt burgemeester Willemijn van Hees.

Verder ruimt Heusden dagelijks een uur in speciaal voor ouderen en kwetsbare mensen, om in het gemeentehuis langs te komen voor de afhandeling van allerlei zaken.

In Heusden is het wat betreft houding tegenover corona en de coronamaatregelen niet veel anders dan elders in Nederland, aldus Van Hees. ,,De één houdt zich streng aan de regels, is echt angstig, blijft binnen, laat de boodschappen thuisbezorgen en vraagt om strenge controle van de regels. Een ander is het echt beu, vraagt zich af of het allemaal wel zo ernstig is, vindt maatregelen allemaal maar ‘kul’ en zegt ‘ik doe niet meer mee’.”

Van Hees hoopt van harte dat iedereen zich gezamenlijk aan de regels houdt. Een campagne via onder meer social media moet daarbij gaan helpen. ,,We willen lokale en herkenbare verhalen vertellen, via bekende gezichten, verhalen uit de directe omgeving van onze inwoners.”

,,Het verhaal van iemand wiens moeder is overleden, die net oma was geworden en nog makkelijk twintig jaar voor de boeg had. De voetballer die door corona was geveld, of iemand die na corona qua conditie nog steeds de naweeën ondervindt.”

Speciaal uur voor ouderen en kwetsbaren

Heusden neemt ook zelf maatregelen. Alle medewerker dragen in het gemeentehuis mondkapjes. De balies zijn al coronaproof, stelt Van Hees. ,,Maar de looproutes worden logischer, de receptie wordt beter herkenbaar.” En de afscheidingen van plexiglas worden groter. ,,Je merkt dat veel mensen nu naast het plexiglas proberen te praten, of eronder door.”

Vergelijkbaar met de supermarkten stelt Heusden dagelijks een uur in speciaal voor ouderen en kwetsbaren. Tussen 13.00 en 14.00 uur kunnen zij terecht voor bijvoorbeeld een nieuwe id-kaart of een rijbewijs. Ze moeten wel, net als anders, telefonisch een afspraak maken. Mensen bepalen zelf wie 'kwetsbaar' is.

Van Hees benadrukt tot nu toe 'trots te zijn’ op de Heusdenaren. ,,Zie de kermis. Er waren best wat vragen waarom we die door lieten gaan, en dat snap ik. De draaiboeken om in te grijpen lagen klaar. Maar iedereen hield zich aan de regels, dat zagen ook de critici.”