Loods bij agrarisch bedrijf in Almkerk verwoest door fikse brand

Oevers Bergsche Maas vol troep: wie helpt ermee opruimen?

7 augustus WASPIK - Nu het hoge water is gezakt is het hoog tijd voor een opruimbeurt, vindt natuurvereniging IVN de Waerdman in De Langstraat. De organisatie houdt zaterdag 21 augustus een opruimactie op de oevers van de Bergsche Maas.