Loods verloren bij grote brand in Dussen, woonhuis en koeienstal blijven gespaard

RKC-aanvaller Florian Jozefzoon klaar voor rentree in eredivisie: ‘Genieten is niet altijd gegeven in de voetbalwe­reld’

De verloren Florian Jozefzoon (31) is na negen jaar terug in Waalwijk. Bij RKC hoopt hij het plezier in het spelletje terug te vinden wat hij het afgelopen seizoen in Frankrijk kwijtraakte.

13 augustus