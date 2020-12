Loon gaat voor compacte Wetering: maar wil wel zekerheid over bezettingsgraad

KAATSHEUVEL - Welke verenigingen en organisaties gaan er straks gebruik maken van de Nieuwe Wetering in Loon op Zand. Zijn die gebruikers tevreden over de ruimte die ze krijgen én kunnen ze het allemaal betalen?

De gemeenteraad gaf donderdagavond het college toestemming om het plan voor een nieuw dorpshuis in Loon op Zand nader uit te werken: een nieuwe compacte Wetering zónder het oude kloostergebouw. Maar de gemeenteraad heeft nog wel wat vragen.

De Wetering Plan Groep, het burgerinitiatief dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis, gaf deze week aan dat er volop belangstelling is bij verenigingen voor de Nieuwe Wetering. Dat is mooi, zo vinden partijen, maar ze willen dat wel zeker weten. ,,Want we bouwen niet voor leegstand.”

olgend jaar juni neemt de gemeenteraad van Loon op Zand een definitief besluit over de Nieuwe Wetering. ,,En dan moeten die antwoorden er zijn.”

Te duur

Pro3 stemde, als enige partij, tegen het voorstel van het college. Niet omdat de partij tegen het nieuwe dorpshuis is. ,,We willen zelfs heel graag een Nieuwe Wetering, maar dit plan is te duur en kan niet op dit moment”, zei fractievoorzitter Peter Flohr.

Een nieuwe Wetering plus renovatie van de sporthal kost ruim 7.140.000 euro. Pro3 maakt zich daar grote zorgen over. Loon op Zand zit krap bij kas en dan is het nu ook nog coronacrisis. ,,Er worden ingrijpende gevolgen verwacht voor de economie. Het voelt niet fijn om nu te praten over grote investeringen.”

Kan het goedkoper?

De VVD, die wel instemde met het plan, wilde ook van de wethouder weten of het plan echt niet goedkoper kan.

De partij Voor Loon was blij met het besluit. ,,De mensen wachten hier al zo lang op.” Voor Loon snapt de zorgen van Pro3, maar ziet genoeg kansen voor een gezonde exploitatie van het dorpshuis.

Positieve geluiden

Wethouder Jan Brekelmans beaamde dat het gaat om een grote investering. ,,Maar wel een investering die we kunnen doen. We hebben hier ruimte voor gemaakt.” De wethouder is ervan overtuigd dat de Nieuwe Wetering gaat slagen. ,,Ik hoor alleen maar positieve geluiden. En hoe beter we het dorpshuis maken, hoe meer verengingen daar graag willen komen en hoe meer reuring we krijgen.”

Pro3 wil ook graag blije mensen, zei Flohr. ,,Maar we moeten wel realistisch blijven. De raad zegt nu: we kunnen het betalen, want het staat in de begroting, maar dat is niet waar.” Volgens Pro3 vraagt de actuele crisis om bezinning. ,,Zet dit besluit een paar maanden opzij en laten we eerst goed over onze financiële situatie praten.”