Loon gaat voortaan met nat zout strooien: 'In Waalwijk waren de wegen een dag eerder schoon’

Waarom geen opvang daklozen in Waalwijk? Lijst Pouw luidt de noodklok

10 februari WAALWIJK - Kan er in Waalwijk zelf tijdelijk geen nachtopvang komen voor daklozen? Die oproep doet de partij Lijst Pouw nu het zo bitterkoud is. Afgelopen weekeinde waren alle bedden in de opvanglocaties in Tilburg bezet, waardoor een klein aantal daklozen de nacht door moest brengen in een partytent met straalkachel.