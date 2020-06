Loon neemt drie jaar tijd om slechte service Burgerzaken aan te pakken

Volledig scherm De gemeenteraad van Loon op Zand © DRIELUIK fotografie - A.S. Menne

De afdeling Burgerzaken van Loon op Zand scoort ver onder het landelijk gemiddelde. Het probleem ligt vooral in de registratie van mensen met een niet-Nederlandse herkomst. Voor de raad lagen deze week twee scenario’s klaar om de zaak aan te pakken. In het ene zou de organisatie binnen een jaar weer op peil moeten zijn. In het andere, de enig haalbare optie volgens de burgemeester, zou er drie jaar overheen gaan. De kosten: twee ton.

De raad vond dat veel geld, en vroeg zich af of deze ene afdeling niet meegenomen moet worden in de verbetering van de hele organisatie. De vraag waarom Loon op Zand zoveel slechter scoort dan andere gemeenten, die toch ook mensen met niet-Nederlandse namen moeten registreren, werd niet gesteld. De raad stemde in met het voorstel om de kwaliteit van Burgerzaken in drie jaar te verbeteren, maar dat ging gepaard met enig piepen en knarsen.

Als opmaat naar het agendapunt over de toekomst van de gemeente diende inspreker Jan van Gompel namens ‘Loon naar Tilburg’. Al geruime tijd maakt deze initiatiefgroep zich sterk voor de aansluiting van het kerkdorp Loon op Zand bij Tilburg. Hij benadrukte dat het hoog tijd is om te onderzoeken hoe het verder moet met de gemeente waar het dorp momenteel onder valt. Hij verwees naar een onderzoek uit 2015, dat blijkbaar in een la beland was. Dat moet nu niet gebeuren, hield hij raad en college voor.

De vraag hoe het nu verder moet met de gemeente is actueel. De financiële situatie laat te wensen over, en het rommelt binnen de ambtelijke organisatie. Het ziekteverzuim is hoog. Volgens burgemeester Hanne van Aart moet het weer leuk worden om bij de gemeente te werken. Blijkbaar is dat op het moment allerminst het geval.

De raad had weinig moeite met het voorstel om te beginnen met het onderzoek naar de toekomst van de gemeente. Een extern bureau gaat dat uitvoeren onder een representatieve groep inwoners, ondernemers en organisaties en verenigingen. Dat moet komend voorjaar verschillende scenario’s opleveren, variërend van zelfstandig blijven tot opgaan in Waalwijk (Kaatsheuvel) en Tilburg (dorp Loon op Zand en De Moer). Bart van Drunen (Voor Loon) benadrukte dat er geen voorkeursvariant uit het onderzoek mag komen. De raad moet beslissen, zei hij. ,,Belangrijk is te weten waar elke kern bij gebaat is.”