Loon op Zand deed niets met Toekomstagenda, maar vraagt inwoners toch weer om hulp: hebben die daar nog zin in?

KAATSHEUVEL - Inwoners van Loon op Zand die tweeënhalf jaar geleden samen een Toekomstagenda maakten voor de gemeente, moeten weer actief worden. Dat is de oproep van politieke partij Pro3. Nu Loon op Zand heeft besloten dat ze als gemeente zelfstandig wil blijven , kan de gemeente de hulp van haar inwoners goed gebruiken. Vraag is alleen: hebben die inwoners daar wel zin in?

In april 2019 werd de Toekomstagenda, waar inwoners maanden aan hadden gewerkt, goedgekeurd door de gemeenteraad. Het document gaf aan in welke richting Loon op Zand zich de komende tien jaar zou moeten ontwikkelen. De raad beloofde serieus rekening te houden met de agenda en beleidsvoornemens eraan te toetsen. Het rapport belandde echter meteen in de la.

Niet goed, vindt Pro3 nu. ,,Na de financiële perikelen waarmee de gemeente in 2019 te maken kreeg, is er niet veel gedaan met de Toekomstagenda, terwijl inwoners er veel tijd aan hebben besteed.” De andere politieke partijen zijn het met Pro3 eens. Inwoners moeten weer betrokken worden, werkgroepen moeten weer bij elkaar komen. En de gemeente is daarvoor aan zet, vinden zij.

Scepsis

Michiel van Esch en Maikel van der Velden, inwoners van Loon op Zand, zaten in zo’n werkgroep. De werkgroep van Van der Velden (kunst, cultuur en leisure) bestaat niet meer, maar hij heeft nog wel contact met de mensen die er in zaten. ,,Als het nodig is, willen we weer aanschuiven, maar wel met de nodige scepsis. Er is een hele tijd niks gebeurd.” Aan de andere kant heeft hij ook begrip. ,,De gemeente werd geconfronteerd met een miljoenentekort, de wethouder ging weg en daarna was er Covid. Dat zet de dingen allemaal op zijn kop.”

Als de gemeente nu serieus aan de slag wil, doet Van der Velden mee. Een van de speerpunten van zijn groep? ,,Met de parels die deze gemeente rijk is, kunnen we de economie aanjagen.”

Nog wel actief

De werkgroep van Van Esch is nog wel actief, maar dat is niet te danken aan de gemeente, zegt hij. ,,Er is ons nooit meer gevraagd: Waar zijn jullie mee bezig, kunnen we helpen?” En zo werkt het niet, vindt hij. ,,Het is allemaal leuk en aardig dat we zo’n agenda mogen schrijven, maar daarna begint het pas.”

Wat zijn werkgroep (gemeenschap, bestuur en communicatie) vindt van de oproep van de gemeente, weet de inwoner niet. ,,Het is nu vakantie, we moeten het daar nog over hebben.” Toch denkt hij dat de leden weer meedoen. ,,Onze groep heeft zich onder meer beziggehouden met de vraag ‘herindeling ja of nee?’ Dat punt is op de agenda gekomen, maar tevreden over de uitkomst zijn we nog niet.”

Het moet concreter

Bij de laatste vergadering is gekozen voor zelfstandigheid en evaluatie over 2,5 jaar. ,,Maar in veel te wollige taal.” Daar wil de werkgroep over meedenken, schat Van Esch in. ,,Er moet duidelijk afgesproken worden wát we dan gaan evalueren. Het moet concreter.” Een voorbeeld? ,,Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim onder ambtenaren moet dalen, vindt de politiek. Maar wanneer zijn we tevreden over de daling. Zorg voor duidelijkheid. Zeg ‘het ziekteverzuim moet zoveel procent naar beneden’.”