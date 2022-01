Loon op Zand heet 70-plussers weer welkom op stembureau: coronasituatie nu ‘totaal anders’

KAATSHEUVEL - 70-plussers in Loon op Zand zijn in maart gewoon weer welkom als vrijwilliger op het stembureau. Bij de verkiezingen vorig jaar werden senioren nog geweerd vanwege ‘coronagevaar', maar volgens burgemeester Hanne van Aart is dat niet meer nodig.

Corona is er nog altijd. Sterker, we zitten met zijn allen nog midden in een lockdown. Toch is de situatie nu ‘totaal anders’ dan vorig jaar, vindt Van Aart. ,,Bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen moest de vaccinatiecampagne nog zo’n beetje beginnen. De enige manier om te voorkomen dat veel mensen ernstig ziek zouden worden, was uit elkaars buurt blijven", zegt ze. ,,Daar hadden we de hele samenleving op ingericht, om kwetsbaren en ouderen te beschermen.”

‘Leeftijdsdiscriminatie’

Van Aart was de enige burgemeester in de regio die besloot 70-plussers niet in te zetten op stembureau's. En daar maakte ze bij sommige senioren in de gemeente geen vrienden mee. Raadslid en zelf senior Bertus van Kemmeren sprak van ‘pure leeftijdsdiscriminatie’. ,,Mensen met veertig jaar ervaring mogen ineens niet meer meedoen.” 70-plussers kunnen zelf wel beslissen of het verstandig is om in coronatijd op een stembureau te gaan zitten of niet, stelde hij.

Van Aart hield echter voet bij stuk en wees er op dat 70-plussers kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. Oudere kiezers mochten niet voor niks per brief stemmen zodat ze niet naar het stembureau hoefden te gaan. Mensen uit dezelfde leeftijdsgroep dan wel laten werken op een stembureau, vond ze tegenstrijdig. ,,Daarmee stellen we hen bloot aan besmettingsgevaar. Ik ga dat risico niet nemen.”

Iedereen welkom

Nu iedereen die dat wil gevaccineerd is, haalt Loon op Zand de leeftijdsgrens eraf. ,,Iedereen is van harte welkom om de stembureaus te bemensen. Ouderen en jongeren, heel graag zelf.”