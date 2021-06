Loon op Zand houdt 2,1 miljoen euro over maar rekent zich niet rijk: ‘Wat gebeurt er na corona?’

Waalwijk zwaait burgemees­ter Kleijngeld pas na de zomer uit

2 juni WAALWIJK - Nol Kleijngeld vertrekt begin juli als burgemeester van Waalwijk, maar zijn afscheid van de inwoners wordt over de zomer getild. Door de coronamaatregelen zijn er nog de nodige beperkingen, de hoop is dat in september weer meer mogelijk is.