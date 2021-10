Loon op Zand kruipt uit financieel dal: ‘bezuinigen is niet nodig, maar we moeten wel rustig aan doen’

KAATSHEUVEL - Is Loon op Zand uit het financiële dal? Wethouder Jan Brekelmans vindt het te vroeg om te juichen, maar tevreden is hij zeker wel. Na twee jaar financiële herstructurering heeft de gemeente haar huishoudboekje weer onder controle. ,,Maar vet op de botten hebben we nog niet.”

Na het financiële rampjaar 2019 (1,8 miljoen in de min) presenteert Loon op Zand nu een gezonde begroting. De gemeente heeft grip gekregen op de uitgaven voor jeugdzorg en krijgt meer geld uit Den Haag. Overigens is dat laatste geen cadeautje, zegt Brekelmans. ,,Ze zijn gaan betalen, wat ze moeten betalen. We hebben jarenlang te weinig gehad.”

Grootscheepse opruiming

Ook de grootscheepse opruiming op het gemeentehuis zelf, zet zoden aan de dijk. De gemeente heeft haar eigen werkwijze onder de loep gelegd. ‘Hoe doen wij ons werk? Waar geven we ons geld aan uit en levert dat iets op?’ De uitkomst van dat zelfonderzoek was duidelijk. Loon op Zand moest investeren in de eigen organisatie. Vacatures invullen en stoppen met de inhuur van dure tijdelijke krachten. ,,Dat proces om onze organisatie op orde te brengen, is echt van start.” En dan gaat het ook om relatief kleine dingen. ,,Zoals je thuis alle abonnementen en vaste kosten nog eens door zou nemen.”

Lokale lasten omlaag

De algemene reserve stijgt komend jaar naar 8,4 miljoen euro. Een bedrag dat een gezonde gemeente van de grootte als Loon op Zand toch minimaal wil hebben. De afvalstoffenheffing en rioolheffing gaat een paar tientjes per huishouden omlaag, de ozb stijgt met, de vorig jaar al afgesproken, 2,5 procent.

Toch is het niet alleen hosanna. De bijdrage vanuit het rijk ziet er nu goed uit. Maar Loon op Zand ziet donkere wolken in het verschiet. ,,We houden er rekening mee dat het weer minder wordt.” De rijksoverheid is het gemeentefonds flink aan het opschudden. ,,En het lijkt erop dat grote gemeenten er beter gaan uitkomen dan kleinere gemeenten”, zegt Brekelmans. Loon op Zand houdt rekening met een korting van 60 euro per inwoner. ,,Terwijl we onze taken gewoon moeten blijven uitvoeren. Sterker nog, we krijgen er extra taken bij. De invoering van de nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld.”

Zelfstandig blijven

Loon op Zand heeft zelf ook nog een paar wensen op haar lijstje staan. De gemeente wil werken aan het verbeteren van haar dienstverlening. De ICT op het gemeentehuis is aan vernieuwing toe, de Wetering wordt gerenoveerd en ook het onderwijs gaat de komende jaren extra geld kosten. Basisschool De Vaert in Kaatsheuvel krijgt een nieuw gebouw en ook het Van Haestrechtcollege heeft zich gemeld. De school voldoet niet meer aan de eisen. Renovatie of nieuwbouw, Brekelmans weet nog niet wat het zal worden. Maar duur is het sowieso. ,,En die kosten zijn de komende jaren nog niet in de begroting meegenomen.” Rustig aan dus, zegt de wethouder. ,,Als we geld over hebben, kunnen we dat niet zomaar uitgeven.”

Toeristenbelasting

In 2019 verhoogde Loon op Zand de toeristenbelasting naar 3 euro per persoon per nacht. Loon op Zand beloofde de recreatieondernemers: als het kan, dan gaat de belasting weer omlaag. Maar ondanks een sluitende begroting voor volgend jaar zit dat er nog niet in, zegt Brekelmans. ,,We bevriezen de toeristenbelasting wel, voor verlaging is het te vroeg.”