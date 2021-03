Loon op Zand legt drugsdealer dwangsom op: ‘Volgende keer is de boete 2500 euro’

KAATSHEUVEL - Een drugsdealer die vorige maand werd aangehouden in Kaatsheuvel, zal zich niet alleen bij de rechter moeten verantwoorden. De man hangt ook een dwangsom van de gemeente boven het hoofd. Als de dealer nog een keer in de gemeente wordt betrapt, dan kost hem dat 2500 euro.

,,Naast justitie mogen wij als gemeente ook bestuursrechtelijk optreden”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,En dat doen wij. Wij willen voorkomen dat deze dealers ooit nog terugkomen.”

Schrikken

De gemeente heeft het verbod op dealen in 2019 opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). En het werkt, zegt Loon op Zand. ,,We merken dat ze schrikken van de boete.” Voordeel voor de gemeente is de omgekeerde bewijslast. ,,Wanneer een dealer zegt dat hij drugs bij zich had voor eigen gebruik, dan moet justitie bewijzen dat hij wel degelijk aan het dealen was. Als gemeente hoeven we dat niet. Dan moet de dealer bewijzen dat hij niet aan het dealen was.”

Quote We willen actief optreden zodat dealers, maar ook hun vrienden weten: in Loon op Zand ben je niet welkom. woordvoerder, gemeente Loon op Zand

In 2019 heeft Loon op Zand zes keer een dwangsom opgelegd, in 2020 één keer. Tot nu toe is geen van de dealers opnieuw betrapt in de gemeente. ,,En dat is ons doel. Actief optreden zodat dealers, maar ook hun vrienden weten: in Loon op Zand ben je niet welkom.”

Inbrekers ook de klos

De gemeente legt niet alleen dwangsommen op aan drugsdealers, ook inbrekers die in Loon op Zand, Kaatsheuvel of De Moer gepakt worden, zijn de klos. Deze dwangsommen worden sinds 2018 opgelegd. ,,In totaal nu negen keer.” Ook deze dreigboetes lijken hun vruchten af te werpen, zegt de gemeente. ,,Deze inbrekers hebben wij niet teruggezien.”