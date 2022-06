Loon op Zand moet keuzes maken: 'Wat is urgent, wat kan wachten? Anders gaan we de min in’

Irakese kunstenaar uit Heusden is Nederland dankbaar: ,,Hier mag ik alles doen”

HEUSDEN - De Irakese kunstenaar Mohammad Aglah begon zijn carrière als kunstenaar in Bagdad, maar vluchtte vanwege veiligheidsredenen naar Nederland. Daar heeft hij zich verder kunnen ontwikkelen. “In Bagdad was het verboden om iets buiten de lijntjes te doen op het gebied van kunst.” Nu doet voor het eerst mee aan de Route van de kunst in Heusden tijdens dit Pinksterweekeinde.

3 juni