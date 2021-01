Loon op Zand past strooibeleid aan: nat zout in plaats van droog zout

Brabants tweetal (20 en 16 jaar) verdacht van bedreigen Amsterdam­mer en zijn auto stelen: duo wordt gepakt in Nieuwen­dijk

10:34 NIEUWENDIJK - Op de A27 ter hoogte van Nieuwendijk is in de nacht van maandag op dinsdag een 20-jarige man uit de gemeente Moerdijk en een 16-jarige jongen uit de gemeente Etten-Leur aangehouden. Zij zouden eerder die nacht in Amsterdam een man onder dreiging van een vuurwapen van zijn auto hebben beroofd.