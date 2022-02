Loon op Zand schakelt hulp in na zes ongelukken in half jaar tijd op ‘veilige kruising’

RKC houdt ‘slechts’ een punt over aan duel met NEC na hele late gelijkma­ker

Het leek heel lang goed te gaan, maar RKC moest in de absolute slotfase de gelijkmaker slikken van NEC. Na een vroege treffer van Richard van der Venne, was het Jonathan Okita die De Goffert in de 88ste minuut in extase bracht: 1-1.

