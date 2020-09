Loon op Zand stelt orde op zaken én hoeft niet te bezuinigen

KAATSHEUVEL - 1,8 miljoen euro was vorig jaar het tekort van de gemeente Loon op Zand. Nu presenteert het college een sluitende begroting. Niet door te bezuinigen, zegt wethouder Frank van Wel. ,,We hebben vooral goed naar onze eigen organisatie gekeken.”

Wát is hier aan de hand? Dat was de grote vraag afgelopen maanden op het gemeentehuis in Kaatsheuvel. Ondanks allerlei impopulaire maatregelen als het verhogen van de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing sloot de gemeente Loon op Zand 2019 af met een tekort van 1,8 miljoen euro. ,,Dan moet je eens goed naar jezelf kijken”, zegt wethouder Frank van Wel. ,,Want waar komt dat tekort vandaan? Waar is dit gat uit opgebouwd?” De gemeente heeft haar eigen werkwijze onder de loep gelegd. ,,Hoe doen wij ons werk? Waar geven we ons geld aan uit en levert dat iets op?”

Vacatures invullen

De uitkomst is duidelijk, zegt Van Wel. Als Loon op Zand wil bezuinigen moet het investeren in de eigen organisatie. ,,We moeten onze vacatures invullen om de organisatie sterker te maken en stoppen met het inhuren van dure, tijdelijke krachten.” Ook moet de gemeente investeren in het sterker maken van de samenleving. Inwoners en medewerkers die goed in hun vel zitten. ,,Daar gaan we een enorme besparing mee halen.” Loon op Zand was het afgelopen jaar een vermogen kwijt aan zorg. ,,Efficiënter werken en investeren in bijvoorbeeld sport en schuldhulpverlening. Als we mensen in een vroeg stadium helpen, worden problemen vaak ook minder groot.”

Quote Investeren in bijvoor­beeld de schuldhulp­ver­le­ning. Als we mensen in een vroeg stadium helpen, worden problemen vaak ook minder groot.” Frank van Wel, wethouder Loon op Zand

Ruimte voor investeringen

Als alles uitpakt zoals bedacht, krijgt het college de begroting rond zonder bezuinigingen. Volgens het plan is er dan zelfs ruimte voor investeringen. Naast Kaatsheuvel krijgt ook Loon op Zand een toeristisch informatiepunt. Er komt een energieloket om inwoners te helpen hun woning energiezuiniger te maken en ook aan de luchtkwaliteit in scholen wordt gewerkt. ,,En we gaan verder met onze plannen voor het realiseren de nieuwe Wetering als dorpshuis van de kern Loon op Zand.”

Volledig scherm Wethouder Frank van Wel. © ANN SOPHIE FALTER De plannen moeten, als ze worden goedgekeurd door de gemeenteraad, nog wel worden omgezet in daden, beseft Van Wel. ,,Je kunt iets leuk op papier zetten, maar het moet nu ook gaan gebeuren.” De wethouder heeft er echter vertrouwen in. ,,Vorig jaar was vervelend. Een politieke crisis, een groot tekort, dat is voor niemand leuk. Niet voor het college, niet voor de raad, niet voor de ambtelijke organisatie. Deze periode hebben we echt met zijn allen gekeken hoe we kunnen veranderen. Dat geeft veel energie."

Geen vet op de botten

Ondanks het positivisme, gaat de vlag nog niet uit. Loon op Zand heeft absoluut nog geen vet op de botten. Van Wel: ,,En als gemeenten krijgen we er steeds meer taken bij, terwijl het Rijk zich verder terugtrekt. De kosten van de zorg worden steeds zwaarder en vanaf 2022 zal ook de Omgevingswet grotendeels op onze schouders komen. En dan hebben we corona nog. Ook corona zal grote gevolgen hebben voor onze samenleving.”

Quote De rijksover­heid moet onderhand snappen dat er bij gemeenten niets meer te halen is. Frank van Wel, wethouder Loon op Zand

De wethouder wil het nog maar eens gezegd hebben. ,,De rijksoverheid moet onderhand snappen dat er bij gemeenten niets meer te halen is. De grens aan het beknibbelen is bereikt. Den Haag moet daar echt mee ophouden.”