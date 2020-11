Loon op Zand verlaagt toeristenbelasting zodra het kan: ‘sector wordt hard geraakt door corona’

De gemeenteraad van Loon op Zand was maandagavond unaniem. ,,We moeten de sector tegemoet komen.” Hoeveel de toeristenbelasting omlaag zou moeten, werd niet duidelijk. Het CDA wil terug naar een ‘concurrerend niveau’, maar daar gingen de andere partijen niet in mee. ,,Want wat is concurrerend? Dongen heeft bijvoorbeeld helemaal geen toeristenbelasting”, zei de VVD.

Geen geld

Op dit moment heeft Loon op Zand geen geld ‘over' voor een verlaging. ,,Het is dus afwachten hoe de financiële situatie zich ontwikkelt", zei de partij Voor Loon. ,,Maar áls er ruimte is, moeten we de ondernemers in de toeristische sector helpen.” De VVD wil dan meteen een oplossing voor langere termijn. ,,We moeten niet jaarlijks kijken wat we met de toeristenbelasting doen. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn.”

Wethouder Frank van Wel was niet blij met de discussie: ,,Het creëert een verwachting.” Voor komend jaar is het college de sector al tegemoet gekomen. De toeristenbelasting wordt niet geïndexeerd met 2,5 procent. ,,Dat is niet veel, maar dat is wat nu haalbaar is.”

Ondermijning

De gemeenteraad ging akkoord met het financieren van een leerstoel ondermijning aan de universiteit in Tilburg. Loon op Zand, Heusden en Waalwijk willen drie jaar lang een professor bekostigen. De gemeenten hopen dat zo’n leerstoel informatie oplevert om effectiever te kunnen optreden tegen criminaliteit. CDA en Pro3 waren tegen de leerstoel die Loon op Zand jaarlijks 25.000 euro kost. ,,Niet omdat we het niet belangrijk vinden, maar omdat we het ons niet kunnen veroorloven.”

Voor Loon ging wel akkoord met de leerstoel maar wilde wel van de burgemeester weten waarom er niet meer gemeenten meedoen? Burgemeester Hanne van Aart denkt dat het juist goed is om met alleen de Langstraat-gemeenten een leerstoel te financieren. ,,Dan blijft het project behapbaar, kunnen we als regio onze krachten bundelen en tempo maken.”

CDA stemt tegen

Het CDA was van alle partijen het meest kritisch op de begroting. Loon op Zand sloot vorig jaar af met een tekort van 1,8 miljoen euro, maar heeft voor komend jaar een sluitende begroting gepresenteerd. Het CDA vroeg zich af of het college zich niet rijk rekent en stemde niet in met de begroting. ,,Het is de vraag of alles gaat lopen zoals verwacht. We maken ons zorgen, maar zijn blijkbaar de enige partij.”