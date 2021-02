Loon op Zand verlengt subsidieregeling voor groene tuinen en buurten

KAATSHEUVEL - Inwoners van Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand die hun tuin of buurt vergroenen, kunnen hiervoor weer subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidieregeling die eigenlijk was afgelopen, wordt verlengd, zo heeft het college besloten. Burgemeester en wethouders stellen 100.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar.

Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, moet wel met een goed plan komen. Drie tegels uit de tuin wippen om een paar struiken te planten, is niet voldoende. ,,Het moet gaan om minimaal tien vierkante meter", zo zegt het college. En daarvoor in de plaats mag géén kunstgras komen.

Quote Tegel eruit, groen erin. Maar wel minimaal tien vierkante meter. College Loon op Zand

Meedoen met de buurt

Regenwatervijvers, groene daken, of waterdoorlatende verharding. De gemeente is groot voorstander en betaalt mee. Bij particulieren een kwart van de kosten tot maximaal duizend euro, bij verenigingen of stichtingen 35 procent van de kosten met een maximum van 5.000 euro. Bedrijven komen niet in aanmerking voor subsidie.

Loon op Zand speelt met de subsidieregeling in op de klimaatverandering, zegt het college. ,,Weersextremen met hoosbuien, droogte en hitte komen steeds vaker voor. En daar moeten we ons op voorbereiden. In natte perioden moeten we regenwater snel kunnen afvoeren; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Daarnaast zorgen planten en bomen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.”

Honderd huishoudens

Waterschappen en gemeenten nemen zelf maatregelen, maar inwoners kunnen ook meehelpen, stelt het college. De afgelopen twee jaar kende Loon op Zand aan veertig inwoners subsidie toe. De gemeente hoopt dit te kunnen uitbouwen met nog eens honderd huishoudens.