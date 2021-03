Loon op Zand wil kindergemeenteraad: ‘Jeugd komt vaak met heel andere oplossingen’

Het idee voor de kindergemeenteraad komt uit de koker van Margje Oerlemans, leerkracht van groep 7 van basisschool Den Bussel in Kaatsheuvel. Oerlemans die maatschappijleer heeft gestudeerd en zich verdiepte in democratie, heeft op Den Bussel al een leerlingenraad opgericht. ,,Dan zie je dat kinderen zo veel in hun mars hebben. Kinderen kijken anders naar problemen of vraagstukken dan volwassenen en komen vaak met hele andere, soms creatieve oplossingen.”

De leerlingenraad op Den Bussel houdt zich onder meer bezig met het verduurzamen van de school en de herinrichting van het speelplein. ,,En dat missen we in de gemeente”, zegt Oerlemans. ,,Dat kinderen kunnen meepraten.”

Nieuwe voetbal

Jeugd kan bijvoorbeeld prima meedenken over speelvoorzieningen in de gemeente, vindt ze. Bovendien kan het leiden tot verrassende inzichten. ,,Voor ons schoolplein waren we mooie plannen aan het maken. Grote nieuwe speeltoestellen, was het idee. Maar toen we aan de kinderen vroegen wat zij graag wilden, bleek dat ze al tevreden waren met een nieuwe voetbal en een paar keepershandschoenen.”